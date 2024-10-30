Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargıtay Başkanlığınca Yargıtay iç yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Yargıtay iç yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yargıtay İç Yönetmeliği'nin 55 inci maddesi şu şekilde değiştirildi:
- Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından üç kişiden oluşacak Sayım Kurulu Yargıtay Birinci Başkanı tarafından, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminde ise Birinci Başkanlık Kurulu tarafından seçilecek.
- Başkanlar Kurulu tarafından yapılan seçimlerde de bu kurul üç kişiden oluşacak.
- Bu üyelerin en kıdemlisi Kurula başkanlık edecek.
Son Güncelleme: