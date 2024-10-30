Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargıtay Başkanlığınca Yargıtay iç yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik

Yargıtay iç yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yargıtay İç Yönetmeliği'nin 55 inci maddesi şu şekilde değiştirildi:

  • Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından üç kişiden oluşacak Sayım Kurulu Yargıtay Birinci Başkanı tarafından, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminde ise Birinci Başkanlık Kurulu tarafından seçilecek.
  • Başkanlar Kurulu tarafından yapılan seçimlerde de bu kurul üç kişiden oluşacak.
  • Bu üyelerin en kıdemlisi Kurula başkanlık edecek.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik - Resim : 1

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