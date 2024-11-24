Narin Cinayetinde Sır Perdesi Nasıl Aralanır? Baro Başkanı En Güçlü Delili Açıkladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19’uncu günde cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin dava sürerken, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güleç, baronun duruşmaya nasıl hazırlandığı, en çok neyden şüphelendiklerini açıkladı.

Güneydoğu Ekspres’ten Faruk Balıkçı ve Sertaç Kayar’ın sorularını yanıtlayan Güleç, barodan toplamda 15 avukatın dosyayı takip ettiğini belirtti. Güleç, 26 Kasım’da yapılacak duruşmaya nasıl hazırlandıklarını ise şöyle anlattı:

Tekrar delilleri değerlendiriyorlar. Ortaya atılan iddialar var. Yanlış bilgilendirmeler ve dezenformasyon var. Ve yeni yeni iddialar söz konusu. Bunlarla ilgili incelemeler yapıyorlar. Herkes dosyaya vakıftır. Son duruşmadan sonra ortaya çıkan bazı görüntüler var onunla ilgili araştırmalar var. Bütün yeni iddialarla ilgili dosyayı tekrar inceliyorlar. Ve duruşmaya hazırlık için daha fazla etkin olmak için sağlıklı bir yargılamanın ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hazırlık yapıyorlar.

Kendisine, “Narin davasında en çok neden şüpheleniyorsunuz?” sorulan Güleç, bu soruya ise “Dosyada çok güçlü deliller var” diyerek şunları kaydetti:

Baromuzun avukatları çapraz sorguda iyi bir performans ortaya koydu. Sorularla çelişkili tutarsızlıkları açığa çıkardılar. Güran ailesinin fertleri adeta ‘üç maymunu’ oynadılar. Halbuki ortada Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Buna dair kimsenin bir şey bilmemesi mümkün değil. Ama herkes susmayı tercih etti. Adeta olayın aydınlatılmaması için bir çaba içerisine girdiler. Orada bir direnç var. Bana göre en dikkat çekici nokta, yargılama sırasında bazı sanıkların konuşabileceğini, itiraf edebileceklerini düşünüyordum. Maalesef gerçekleşmedi. Ama bu demek değildir ki dosyada başka delil yok. Dosyada çok sağlam güçlü deliller var. Yeni görüntüler var. Savcılığın tespitleri var. HTS kayıtları var. Ciddi deliller var. Tanıkların yanlış yönlendirildiği konusunda ciddi kanıtlar var dosyada.

‘FARKLI DELİLLER ORTAYA ÇIKABİLİR’

Narin’in kim tarafından ve niçin öldürüldüğünün ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Güleç, “Mahkeme olayın aydınlatılması için doğru yöntem uygulayarak hakikate ulaşma gibi bir amacı var. Herkesin böyle bir amacı var. Yargılama sırasında hakikatin ortaya çıkacağına inanıyorum. Henüz birinci duruşma yapıldı. Farklı deliller ortaya çıkabilir. Dara-2 kamerasından söz ediliyor. Belki ayrıntılı daha uzman bilirkişinin marifetiyle tespit edilebilir. Önümüzdeki duruşmada biraz daha somutlaşabilir” diye konuştu.

AHIRDAKİ MÜHİMMAT

Cinayet mahalli olduğu düşünülen bölgedeki ahırda mühimmat bulunmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güleç, “Salim Güran Whatsapp görüşmelerini o sebeple sildiğini söylüyor. İddianame de silahla ilgili bir husus olmadığı için başka bir yargılama konusu olabilir. Başka bir soruşturma konusu olabilir. Davaya dönüşürse de yargılanır. Duruşmaya ve yargılamaya bir katkısı olacaksa onunla ilgili tespit yapılacaktır. Gerekirse sanıklardan bunu sorarlar” ifadelerini kullandı.

‘GİZLİ TANIK’ İDDİALARINA İLİŞKİN

“Bu duruşmada gizli tanık olacağı iddialarına ne diyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Güleç, “Çıkabilir mi çıkar. Çünkü 200 kişinin yaşadığı bir köyde gündüz ortası yaz koşulları da dikkate alındığında bunu gören bilen, duyan kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu gizli tanık mı olur, açık tanık mı olur? Onu bilemem. Ama vicdanlı insanlar olduğuna da inanıyorum. Bir çocuğun öldürülmesine, bu toplumun nasıl sessiz kalmadığını görüyoruz. Eminim ki o köyde de belki Narin’in ailesinden, belki de o köyde ikamet edenlerden, belki komşu köyler, ya da o yolu kullananlar vicdanlı davranırlar ve adalete yardımcı olurlar. Narin’in katillerine ulaşmasına katkı sağlarlar. O konuda umutsuz değilim. Umutluyum. Bir çocuğun ölümüne yaşam hakkının elinden alınmasına göz yumacak kadar vicdansız olmadık. Bugün çıkmadı, ileride çıkmayacak anlamına gelmez” dedi.

SANIKLARIN İŞKENCE GÖRDÜĞÜ İDDİASI

Mahkemede tutuklu sanıkların, işkence gördüğünü iddia etmelerine ilişkin de ifadeler kullanan Güleç, “Nahit başkan baroya başvurabilmelerini önerdi. Ben de bir daha söylüyorum. Böyle bir iddiaları varsa baroya müracaatları olursa biz bunun takipçisi oluruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce de söyledik. O işkenceye maruz kalan kim olursa olsun ona bakmayız, onun kimliğine bakmayız. İşkence bir insanlık suçudur. Herkese karşı işlenebilir. Diyarbakır Barosu asla tarafsız kalmaz. İşkence mağdurunun yanında yer alır. Bizim bir gündemimizde işkenceye karşı mücadele etmektir. Ama bize henüz yapılan bir başvuru yoktur.”

‘HTS KAYITLARININ YANILMA PAYI SIFIR’

Sanık ve sanık avukatlarının daraltılmış HTS kayıtlarının yanlış olduğunu iddia etmesi üzerine de açıklamalarda bulunan Güleç, iddiaları net bir dille reddetti. Güleç konuya ilişkin açıklamasında, HTS kayıtlarının yanılma payının ‘yüzde 0’ olduğunu belirtti. Güleç şöyle konuştu:

“HTS kayıtları bir kişinin nerede bulunduğunu belirtir. Daraltılmış HTS kayıtlarında ise sizin orada bulunduğunuz tespit ediyor. Yeni bir delil etme yöntemdir. Ancak siz hangi odadasınız, hareket halinde misiniz, durgun musunuz onu bile tespit ediyor. Çünkü birden fazla baz istasyonu vardır. Bulunduğu noktanın koordinatlarını alarak mukayese gerçekleştiriliyor. Çünkü Arif Güran’ın evinin koordinatlarını gidip tespit edilip bu mukayese yapılmış. Son bir yıldır çok yaygın olmamakla birlikte birkaç dosyada da kullandık. Ve yanılma payı yüzde sıfırdır. Bana göre HTS kayıtları ile daraltılmış HTS kayıtları biri birinden ayrı tutulmalıdır. İlk defa Narin dosyası ile ilgili kamuoyu da daraltılmış baz çalışmasıyla ilgili bilgi sahibi oldu.”

‘NEVZAT’TAN İTİRAF BEKLİYORUM’

“Nevzat Bahtiyar’ın avukatını değiştirdiği ve yeni itiraflarda bulunacağına dair iddiaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği Güleç, sözlerini şöyle noktalandırdı:

“Bize gelen bir şey yok. Ama bu kamuoyunun beklentisidir. Ben de bir beklenti içerisindeyim. Olabilir. Nevzat Bahtiyar 3 kez ifade değiştirdi. Demek ki Nevzat, Narin’i aldı götürdü. Bu tespit edildi. HTS kaydı da doğruluyor. Beyanını da doğruluyor. Nevzat daha çok şey biliyor olabilir. Yeni bir avukatla kendi menfaatine olan gerçeği açıklayabilir. Bu nedenle yeni bir avukat üzerinden farklı beyanı da olabilir. Y ada hatırlamıyorum, bilmiyorum dediği bir şeyi biraz daha detaylandırabilir.”

Kaynak: Güneydoğu Ekspres