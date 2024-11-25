Bolu’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 18 Kişiden 9’u Kurtarıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, iki ayrı grup kampçının yaylada mahsur kalmasına neden oldu. 9 kişilik bir grup kurtarılırken, diğer gruba ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Bolu’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 18 Kişiden 9’u Kurtarıldı

İstanbul’dan Göynük Yaylası’na kamp yapmak amacıyla gelen 9 kişilik bir grup, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde yolda mahsur kaldı. Durumu fark eden ekipler, ihbar üzerine hemen harekete geçti. Sakarya’dan AFAD, jandarma ve Taraklı Belediyesi’ne bağlı ekiplerin iş makineleri eşliğinde yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda grup, sabah saatlerinde sağ salim kurtarıldı.

DİĞER GRUP İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göynük ilçesi Gökçesaray Yaylası’nda mahsur kalan başka bir 9 kişilik grup ise bir yayla evine sığındı. İş insanlarından oluştuğu öğrenilen bu grubun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan gruba iş makineleriyle ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.

Yetkililer, bölgede hava koşullarının zorlayıcı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Mahsur kalan kişilere yardım ulaştırılması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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