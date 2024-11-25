Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor

Türk spor dünyasının dev kulüpleri Beşiktaş ve Galatasaray, kadın basketbolunda karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadele 18.00'de başlayacak.

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Beşiktaş ve Galatasaray Karşı Karşıya Geliyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ve TBF Youtube Kanalı'ndan yayınlanacak.

Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

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