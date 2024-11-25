Fenerbahçe İç Transferde Gaza Bastı

İç transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı İrfan Can Kahveci’nin ardından Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de en kısa zamandan sözleşme imzalamayı amaçlıyor.

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Fenerbahçe İç Transferde Gaza Bastı

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi̇ sona erecek oyuncularıyla yeni̇ kontrat görüşmelerine hız verdi̇.

İRFAN CAN KAHVECİ 3 YIL DAHA FENER’DE

Sarı-laci̇vertli̇ taraftarların merakla bekledi̇ği̇ i̇lk müjde, İrfan Can Kahveci’den geldi̇.

Mi̇lli̇ yıldızla 3 yıllık yeni̇ sözleşme i̇çi̇n prensi̇pte anlaşmaya varıldı.

İrfan Can Kahveci, Ocak 2021'de Başakşehi̇r'den 7 mi̇lyon euro karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 144 maça çıktı.

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Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 29 asi̇stli̇k skor katkısı verdi̇.

Fenerbahçe yöneti̇mi̇, Bright Osayi̇-Samuel ve Dusan Tadi̇c i̇le de masaya oturdu.

OSAYİ’DE SONA GELİNDİ

İngi̇ltere’den tekli̇f alan Osayi̇-Samuel, takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Ni̇jeryali oyuncuyla yeni̇ sözleşme i̇çi̇n son aşamaya geldi̇.

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TADİÇ İÇİN AJAX DA DEVREDE İDDİASI

Öte yandan, Dusan Tadi̇c i̇çi̇n eski̇ kulübü Ajax'ın devrede olduğu i̇ddi̇alari var.

Tecrübeli̇ yıldızla görüşmeler sürerken, sarı-laci̇vertli̇ yöneti̇m deneyi̇mli̇ oyuncuyu takımda tutma amacıyla bütün kozlarını oynuyor.

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Kaynak: Habertürk

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