UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı Yarın Başlıyor... İşte Program

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler birbirinden keyifli maçlarla zevkten dört köşe olacak. İşte program...

UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı Yarın Başlıyor... İşte Program

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)

23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)

27 Kasım Çarşamba:

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)

23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)

Kaynak: AA

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