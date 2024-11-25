Galatasaray'da Flaş Ziyech Gelişmesi

Galatasaray'da taraftarlara saç baş yolduran Hakim Ziyech ile ilgili karar verildi. Yıldız oyuncu ile devre arasında yollarına ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Flaş Ziyech Gelişmesi

Galatasaray’a transfer olmasının ardından bir türlü beklenileni veremeyen Hakim Ziyech ile ilgili kararın verildiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Bodrum FK maçında kötü bir görüntü sergileyen ve sözleşmesi sezon sonunda Faslı yıldız ile yolları devre arasında ayırmaya karar verdiği belirtildi.

Galatasaray'da Flaş Ziyech Gelişmesi - Resim : 1

Eleştirilerin odağındaki isim olan Ziyech’in Bodrum FK maçında kaçırdığı gol taraftarlara saç baş yoldururken, yönetimin kararının da netleşmesine neden oldu.

Fanatik’in aktardığına göre, Galatasaray Ziyech’le yolları ayırarak yüksek olan maliyetinden de kurtulmak istiyor.

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Kaynak: Fanatik

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