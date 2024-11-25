Cübbeli 'Icardi' İçin Fetva Verdi: 'Ebedi Cehennem...'

Cübbeli Ahmet, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin 'ebedi cehenneme' gideceğini iddia etti. Cübbeli, yıldız oyuncunun tövbe etmesi durumunda 'günahlarının silineceğini' söyledi.

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Cübbeli 'Icardi' İçin Fetva Verdi: 'Ebedi Cehennem...'

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi’nin ‘ebedi cehenneme’ gideceğini iddia etti.

Cübbeli 'Icardi' İçin Fetva Verdi: 'Ebedi Cehennem...' - Resim : 1

Bir program sırasında izleyicisinin "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" Sorusunu yanıtlayan Cübbeli Ahmet, "futbolcunun İslam'a geçiş yapması durumunda günahsız bir başlangıç yapacağını" söyleyerek "Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser" dedi.

Cübbeli sözlerinin devamında, "Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek" iddiasını ortaya attı.

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