Okan Buruk İlk Kez Konuştu: Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Olaylı Ayrılığına Flaş Yorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ayrılık aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerginlik gün geçtikçe artıyor. Gündeme bomba gibi düşen olaylı boşanmaya bir yorum da Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'tan geldi.

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Okan Buruk İlk Kez Konuştu: Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Olaylı Ayrılığına Flaş Yorum - Resim: 1

Galatasaray'yıl Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bir süredir eşi Wanda Nara ile ayrılık süreciyle gündemde. Hem Galatasaray camiası hem de magazin dünyası ikilinin boşanma sürecine kilitlenmiş durumdayken sarı-kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk'tan açıklama geldi.

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