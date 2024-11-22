Okan Buruk İlk Kez Konuştu: Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Olaylı Ayrılığına Flaş Yorum

Galatasaray'yıl Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bir süredir eşi Wanda Nara ile ayrılık süreciyle gündemde. Hem Galatasaray camiası hem de magazin dünyası ikilinin boşanma sürecine kilitlenmiş durumdayken sarı-kırmızılı ekibin hocası Okan Buruk'tan açıklama geldi.