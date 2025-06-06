En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı

Dünya futbolunda genelde oyuncular kazançlarıyla gündeme gelirken, en çok kazanan teknik direktörler de belli oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho dünya devlerini geride bıraktı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Jose Mourinho
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 1

Dünya’nın en çok kazanan teknik direktörleri açıklandı. Sıralamada Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun yeri dikkat çekerken, Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone yıllık 34 milyon euro kazancıyla baş köşeye oturdu.

1 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 2

Transfermarkt’ta yer alan verilere göre, sıralama şöyle oldu:

Diego Simeone – 34 milyon euro

2 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 3

Simone Inzaghi – 26 milyon euro

3 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 4

Pep Guardiola – 24,8 milyon euro

4 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 5

Mikel Arteta – 18,7 milyon euro

5 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 6

Stefano Pioli – 15,5 milyon euro

6 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 7

David Moyes – 15 milyon euro

7 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 8

Luis Enrique – 11,5 milyon euro

8 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 9

Marco Rose Jaissle – 11,5 milyon euro

9 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 10

Jose Mourinho – 11 milyon euro

10 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 11

Laurent Blanc – 10 milyon euro

11 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 12

Unai Emery – 10 milyon euro

12 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 13

Hansi Flick – 9,5 milyon euro

13 14
En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı - Resim: 14

Vincent Kompany – 9 milyon euro

14 14