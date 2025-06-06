En Çok Kazanan Teknik Direktörler Belli Oldu: Mourinho Dünya Devlerini Geride Bıraktı
Dünya futbolunda genelde oyuncular kazançlarıyla gündeme gelirken, en çok kazanan teknik direktörler de belli oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho dünya devlerini geride bıraktı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya’nın en çok kazanan teknik direktörleri açıklandı. Sıralamada Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun yeri dikkat çekerken, Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone yıllık 34 milyon euro kazancıyla baş köşeye oturdu.
Transfermarkt’ta yer alan verilere göre, sıralama şöyle oldu:
Diego Simeone – 34 milyon euro
Simone Inzaghi – 26 milyon euro
Pep Guardiola – 24,8 milyon euro
Mikel Arteta – 18,7 milyon euro
Stefano Pioli – 15,5 milyon euro
David Moyes – 15 milyon euro
Luis Enrique – 11,5 milyon euro
Marco Rose Jaissle – 11,5 milyon euro
Jose Mourinho – 11 milyon euro
Laurent Blanc – 10 milyon euro
Unai Emery – 10 milyon euro
Hansi Flick – 9,5 milyon euro
Vincent Kompany – 9 milyon euro