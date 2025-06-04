Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Bayern'in Yıldızı İçin Çıldırdı, Tam Yetki Verdi
Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar ara vermeden başlarken, Başkan Dursun Özbek'in Bayern Münih'in yıldızına kafayı taktığı iddia edildi. Özbek, en yakınındaki isme tam yetki verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Almanya’dan flaş bir iddia edildi.
Almanya’da yayın yapan Bild, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki Leroy Sane için en iyi teklifin Galatasaray’dan geldiğini yazdı.
Kulüpten birçok ismin ayrıldığı Galatasaray’da kadroyu güçlendirmek için Başkan Dursun Özbek de Leroy Sane için başkan vekili Abdullah Kavukçu’ya tam yetki verdi.
Önümüzdeki günlerde Sane konusunda önemli gelişmelerin olması bekleniyor.