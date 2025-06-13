Arda Güler'e Yol Göründü
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i şoke edecek bir gelişme yaşandı. Arjantin'in 17 yaşındaki genç yeteneği Franco Mastantuono'yu transfer etmek isteyen Madrid ekibinin Arda'yı gözden çıkardığı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid’deki iki yılında, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde ilk 11’de kendisine yer bulmakta zorlanan milli futbolcu Arda Güler’in yüzü Xabi Alonso’nun göreve getirilmesinin ardından gülmüştü. Ancak, milli yıldızı şoke eden bir gelişme yaşandı.
İspanyol devinde üçüncü sezonuna başlayacak olan Arda Güler’in pabucunu dama atacak bir gelişme yaşandı. İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid’in Arjantin'in 17 yaşındaki genç yeteneği Franco Mastantuono'yu transfer etmek istemesi Arda için felaket olacak olabilir.
Alonso’nun Mastantuono’yu ilk 11’e monte etmeye planladığı iddia edildi. Haberde, benzer pozisyonda yer alan Rodrygo, Brahim Diaz ve Arda Güler gibi yıldızlara yol görüneceği öne sürüldü.
Arda Güler’in ayrılmaya en yakın isim olduğu iddia edilirken, Real Madrid’in Arda ile yollarını ayırmasıyla Fransız devi PSG’nin pusuda olduğu kaydedildi. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler 45 milyon euro piyasa değerine sahip.