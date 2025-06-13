Arda Güler'e Yol Göründü

Arda Güler’in ayrılmaya en yakın isim olduğu iddia edilirken, Real Madrid’in Arda ile yollarını ayırmasıyla Fransız devi PSG’nin pusuda olduğu kaydedildi. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler 45 milyon euro piyasa değerine sahip.