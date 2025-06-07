Ve Osimhen İstanbul'u Terk Etti

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Osimhen İstanbul'dan ayrıldı. Osimhen'den gelen haber Galatasaraylıları kahretti.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
Ve Osimhen İstanbul'u Terk Etti - Resim: 1

Sezon başında Napoli’den kiralanmasıyla Süper Lig’in altını üstüne getiren Victor Osimhen’in geleceği merak ediliyordu.

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Ve Osimhen İstanbul'u Terk Etti - Resim: 2

Nijeryalı yıldızın Suudi Arabistan ekiplerin Al-Hilal ile anlaşma sağladığı iddia edilirken, yıldız isimle ilgili kötü haber resmen geldi.

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Ve Osimhen İstanbul'u Terk Etti - Resim: 3

Al-Hilal’in teklifini kabul eden Osimhen’in İstanbul’dan ayrıldığı bildirildi.

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Ve Osimhen İstanbul'u Terk Etti - Resim: 4

Osimhen Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 26 gol kaydetmişti.

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Ve Osimhen İstanbul'u Terk Etti - Resim: 5

Osimhen'in İstanbul'dan ayrılmaya hazırlandığı anları, Mustafa Mandev fotoğrafladı.

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