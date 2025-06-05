TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi
Osimhen'in Galatasaray'da kalması için taraftarlar büyük beklenti içindeyken TFF'den müjde geldi.
Kaynak: HT Spor
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen’in kalması durumunda da harcama limitleri akılları karıştırırken, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) Galatasaray’a müjde geldiği bildirildi.
Sezon başında Napoli’den kiralanan Osimhen’in kalması için tüm yollar denenirken, TFF’nin Galatasaray’ın isteğine olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
Napoli’nin istediği 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olan yönetimin, Osimhen’i henüz ikna edemediği bilinirken, yıldız oyununun kafası Suudi Arabistan cephesinden gelen astronomik tekliflerle daha da karıştı.
Galatasaray’ın Osimhen’e yıllık 20 milyon eurodan fazla teklif yaptığı öne sürülürken, HT Spor’da yer alan habere göre, bu paranın 6 milyon eurosunun sponsorlarla ödenmesi planlanıyordu. Konya ilişkin TFF’den müjde geldi.
Sponsorluk bedelinin harcama limitine dahil edilmemesine yönelik şifahen onay alındığı iddia edildi.
Osimhen, Napoli'den kiralık olarak transfer edilmesinin ardından adeta ligin dengeleri alt üst etmişti. Osimhen için Fenerbahçe'nin dahi devreye girmek istediği bildirilmişti.