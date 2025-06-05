TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi

Osimhen'in Galatasaray'da kalması için taraftarlar büyük beklenti içindeyken TFF'den müjde geldi.

Kaynak: HT Spor

Osimhen Galatasaray
TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Victor Osimhen’in kalması durumunda da harcama limitleri akılları karıştırırken, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) Galatasaray’a müjde geldiği bildirildi.

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TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi - Resim: 2

Sezon başında Napoli’den kiralanan Osimhen’in kalması için tüm yollar denenirken, TFF’nin Galatasaray’ın isteğine olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

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TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi - Resim: 3

Napoli’nin istediği 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olan yönetimin, Osimhen’i henüz ikna edemediği bilinirken, yıldız oyununun kafası Suudi Arabistan cephesinden gelen astronomik tekliflerle daha da karıştı.

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TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi - Resim: 4

Galatasaray’ın Osimhen’e yıllık 20 milyon eurodan fazla teklif yaptığı öne sürülürken, HT Spor’da yer alan habere göre, bu paranın 6 milyon eurosunun sponsorlarla ödenmesi planlanıyordu. Konya ilişkin TFF’den müjde geldi.

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TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi - Resim: 5

Sponsorluk bedelinin harcama limitine dahil edilmemesine yönelik şifahen onay alındığı iddia edildi.

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TFF'den 'Aslan'a Osimhen Müjdesi - Resim: 6

Osimhen, Napoli'den kiralık olarak transfer edilmesinin ardından adeta ligin dengeleri alt üst etmişti. Osimhen için Fenerbahçe'nin dahi devreye girmek istediği bildirilmişti.

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