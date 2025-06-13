Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı

Leroy Sane hamlesiyle transfer dönemine etkili bir giriş yapan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu. Galatasaray'ın yeni hedefi Manchester City forması giyen Portekizli orta saha Bernardo Silva iken, yıldız ismin de sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah

Galatasaray Futbolcu
Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı - Resim: 1

Doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, Leroy Sane sürprizinin hemen arkasından bir bomba patlatmaya daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarın çok istediği Bernardo Silva transferini tamamlamaya çok yakın...

1 5
Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı - Resim: 2

Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig devlerinden Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Galatasaray ile yaptığı ilk görüşmeler sonrasında sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak bakmaya başladı.

2 5
Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı - Resim: 3

Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı bilinen orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın hala ilgi görürken kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu teklifleri hiç göz önünde bulundurmadığı öğrenildi.

3 5
Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı - Resim: 4

Galatasaray'ın Manchester City ile Portekizli futbolcunun bonservisi için görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken, Silva'nın da sarı-kırmızılılara olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

4 5
Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı - Resim: 5

Kendisine gelen tüm teklifleri görmek isteyen 30 yaşındaki oyuncunun haziran ayının sonuna kadar karar vereceği bildirildi.

5 5