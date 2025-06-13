Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı

Doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, Leroy Sane sürprizinin hemen arkasından bir bomba patlatmaya daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarın çok istediği Bernardo Silva transferini tamamlamaya çok yakın...



