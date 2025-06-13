Hayaller Gerçek Oldu! Bernardo Silva'dan Galatasaray'a Yanıt Geldi, Taraftar Çıldırdı
Leroy Sane hamlesiyle transfer dönemine etkili bir giriş yapan Galatasaray'ın bir sonraki hamlesi sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu. Galatasaray'ın yeni hedefi Manchester City forması giyen Portekizli orta saha Bernardo Silva iken, yıldız ismin de sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı öğrenildi.
Kaynak: Sabah
Doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, Leroy Sane sürprizinin hemen arkasından bir bomba patlatmaya daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarın çok istediği Bernardo Silva transferini tamamlamaya çok yakın...
Sabah'ta yer alan habere göre, Premier Lig devlerinden Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Galatasaray ile yaptığı ilk görüşmeler sonrasında sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak bakmaya başladı.
Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı bilinen orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın hala ilgi görürken kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu teklifleri hiç göz önünde bulundurmadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Manchester City ile Portekizli futbolcunun bonservisi için görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken, Silva'nın da sarı-kırmızılılara olumlu yanıt verdiği aktarıldı.
Kendisine gelen tüm teklifleri görmek isteyen 30 yaşındaki oyuncunun haziran ayının sonuna kadar karar vereceği bildirildi.