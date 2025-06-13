Fenerbahçe'ye En-Nesyri Piyangosu! Astronomik Teklif Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan En-Nesyri'ye astronomik bir teklif geldi. Fenerbahçe, oyuncunun ayrılığına izin vermek için tek şartını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürerken, takımın golcüsü En-Nesyri’nin takımdan ayrılması bekleniyordu.
Geçen sezon 19.5 milyon Euroluk rekor bonservis bedeliyle takıma katılan En-Nesyri’nin sezon sonunda taraftarla arası açılırken, yıldız ismin ayrılmak istediği kaydedildi.
Faslı yıldıza Suudi Arabistan Ligi ekipleri talip olurken, 30 milyon Euro’luk da bir teklif geldiği bildirildi. Ancak, sarı-lacivertliler En-Nesyri’nin takımdan ayrılması için forvet transferinin gerçekleşmesini bekliyor.
Yıldız oyuncu gitmek istese de yeni bir forvet almadan En-Nesyri’nin takımdan ayrılması zor gözüküyor.