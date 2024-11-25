Talisca'dan Fenerlileri Heyecanlandıran Hareket

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan flaş bir hareket geldi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin Brezilyalılarını takibe aldı.

Talisca'dan Fenerlileri Heyecanlandıran Hareket

Fenerbahçe’nin Al Nassr’dan transfer etmek üzere görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Talisca'dan Fenerlileri Heyecanlandıran Hareket - Resim : 1

Sarı-lacivertlilerin imza aşamasına geldiği Talisca, sosyal medyadan dikkat çeken bir harekete imza attı.Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin Brezilyalı isimleri Becao ve Fred'i takibe aldı.

Talisca'nın bu hareketi taraftarlarda heyecan yarattı.

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