Talisca'dan Fenerlileri Heyecanlandıran Hareket
Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Anderson Talisca'dan flaş bir hareket geldi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin Brezilyalılarını takibe aldı.
Fenerbahçe’nin Al Nassr’dan transfer etmek üzere görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Sarı-lacivertlilerin imza aşamasına geldiği Talisca, sosyal medyadan dikkat çeken bir harekete imza attı.Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin Brezilyalı isimleri Becao ve Fred'i takibe aldı.
Talisca'nın bu hareketi taraftarlarda heyecan yarattı.