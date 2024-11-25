Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Bu Sezon Bir İlk

Real Madrid'in Leganes 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Arda Güler fırtınası esti. Yıldız oyuncu bir de asist kaydetti.

Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Bu Sezon Bir İlk

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leganes'i 3-0 gibi net bir skorla geçti.

İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı.

Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham attı.

Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Bu Sezon Bir İlk - Resim : 1

ANCELOTTI'YE NET MESAJ

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.

75 dakika sahada kalan milli futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti’ye de önemli bir mesaj vermiş oldu. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futbolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.

Barcelona'nın puan kaybettiği haftada 1 maçı eksik olan Real Madrid puanını 30'a çıkardı ve liderle puan farkını 4'e indirdi. Leganes ise 14 puanda kaldı.

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