Adı Fenerbahçe ile Anılıyordu: Beşiktaş'tan Talisca Çıkışı

Her transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Anderson Talisca ile iligli Fenerbahçe ile ciddi şekilde dillendirilmeye başlandı. Yıldız ismin Fenerbahçe’ye imza atmaya çok yakın olduğu belirtilirken, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Hasan Arat, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Başka kulüplerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Bizim Rafa Silva'mız var bu bize yeter. Beşiktaş kararını vermiştir. Kendi presiplerimiz var. Beşiktaş Rafa Silva'yı almıştır. Rafa Silva o gün nereye gidiyordu? Hüseyin bey gidip aldı geldi. 10 puan geride olmasaydık böyle bir şey konuşulmayacaktı. 10 puan geride olduğumuzu ve sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Biz hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz onun mücadelesi içindeyiz."