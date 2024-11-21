Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku: Yıldız Oyuncunun Tedavisine Başlandı

Süper Lig ekibi Beşiktaş yıldız oyuncusunun sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Arvanutluk milli takımında forma giyen Ernest Muçi’nin sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptandığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ernest Muçi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.