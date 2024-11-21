Süper Lig'de 13'üncü Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle oldu:

23 Kasım Cumartesi:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen