Süper Lig'de 13'üncü Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de 13. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçını Muhammet Ali Metoğlu, Bellona Kayserispor-Fenerbahçe maçını ise Direnç Tonusluoğlu yönetececek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle oldu:
23 Kasım Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen