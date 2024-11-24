Fenerbahçe Yıldız İsimle İmzalıyor! 3 Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Yıldız oyuncu 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe Yıldız İsimle İmzalıyor! 3 Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe’de sözleşmesinin sona erecek olmasıyla geleceği ile ilgili soru işareti yaratan milli futbolcu İrfan Can Kahveci’yla yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Fenerbahçe Yıldız İsimle İmzalıyor! 3 Yıllık Sözleşme - Resim : 1

İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe’nin yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı bildirildi. Yıldız oyuncu 3 yıllık mukaveleye imza attı.

TRT Spor’da yer alan habere göre, 29 yaşındaki İrfan Can, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar kadar Fenerbahçe’de kalacak. Anlaşma detaylarının ise önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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Kaynak: TRT Spor

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