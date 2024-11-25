A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu akşam Macaristan ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu. Deplasmanda sahaya çıkacak milliler arasında birçok yıldız forma giymeyecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan ile bu akşam deplasmanda oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakanın 12 kişilik kadrosunu açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Shane Larkin, Kerem Kuthan Konan, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar ve Furkan Korkmaz'ın bu akşamki maçta forma giymeyeceği belirtildi.
KADRODAKİ İSİMLER
12 Dev Adam'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir
A Milli Takım, Macaristan ile saat 20.00'da Savaria Arena'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA