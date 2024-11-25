A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu akşam Macaristan ile oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu. Deplasmanda sahaya çıkacak milliler arasında birçok yıldız forma giymeyecek.

Son Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan ile bu akşam deplasmanda oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakanın 12 kişilik kadrosunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Shane Larkin, Kerem Kuthan Konan, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar ve Furkan Korkmaz'ın bu akşamki maçta forma giymeyeceği belirtildi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Belli Oldu - Resim : 1

KADRODAKİ İSİMLER

12 Dev Adam'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi, Melih Tunca, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sarper David Mutaf, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan ile saat 20.00'da Savaria Arena'da karşı karşıya gelecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan İstifa Kararı: Resmi Açıklama GeldiTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan İstifa Kararı: Resmi Açıklama GeldiSpor
Giresunspor’da Ayrılık: Teknik Direktör Metin Aydın İstifa EttiGiresunspor’da Ayrılık: Teknik Direktör Metin Aydın İstifa EttiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Erkek Basketbol Takımı Türkiye
Son Güncelleme:
Şaşırtan Araştırma Sonuçlandı: Aldatan Erkeklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modelleri Belli Oldu Şaşırtan Araştırma Sonuçlandı: Aldatan Erkeklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modelleri Belli Oldu
e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi! Artık Daha Kolay Olacak e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi! Artık Daha Kolay Olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı Yarın Başlıyor... İşte Program Şampiyonlar Ligi Heyecanı Yarın Başlıyor
Galatasaray'da Flaş Ziyech Gelişmesi Galatasaray'da Flaş Ziyech Gelişmesi