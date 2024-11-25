Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Mahkeme Tarihi Belli Oldu
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve haklarında 3’er yıl hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil ve Seda Ortaç’ın duruşma tarihi belli oldu. İki ismin 30 Aralık 2024 tarihinde mahkemeye çıkacağı öğrenildi.
İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istenilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.
30 ARALIK’TA MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR
Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Kaynak: İHA