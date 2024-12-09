IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede...

Sene sonuna yaklaşılırken IMDb, 2024 yılının en popüler 10 dizisini açıkladı. Listenin zirvesinde yer alan dizi, sosyal medyada farklı eleştiriler aldığı ve izleyiciyi ikiye böldüğü için çok konuşulmuştu.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede...

Film ve dizilerin izleyicileri tarafından puanlandığı veri tabanı IMDb, 2024 yılının en popüler 10 dizisini listeledi. Bu yılın en çok beğenilen dizileri, Emmy Ödülleri'nden zaferle ayrılan, görkemli efektleriyle dikkat çeken ve ikonik yapımların devamı niteliğinde diziler oldu. İşte bu yılın en popüler dizileri...

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 1

10. 3 Body Problem

2024 yılına damga vuran dizi, Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın imzasını taşıyor.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 2

9. The Gentlemen

Dizi, uyuşturucu madde imparatorluğunun tepesinde olduğunu keşfeden Eddie Halstead'in hikayesini konu ediyor.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 3

8. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Dizi, yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işliyor.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 4

7. Bridgerton

Shonda Rhimes imzalı dizi, son sezonunda Colin Bridgerton ve Penelope Featherington'ın aşk hikayesine odaklandı.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 5

6. Shogun

Japonya'da 1600 yılında geçen dizinin iki sezonunun daha yolda olduğu biliniyor. Dizide, Lord Yoshii Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış gizemli bir Avrupa gemisi bulunduğunda hayatı için savaşmak zorunda kalır.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 6

5. House of the Dragon

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılandı. Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin dört sezon süreceği açıklandı.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 7

4. Fallout

Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan ve Walton Goggins gibi isimlerin rol aldığı Fallout, 17 dalda Emmy ödülüne aday gösterildi. Dizi, kıyamet sonrası Los Angeles'ta nükleer imha sonrasında yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda insanların hikayesini konu alıyor.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 8

3. The Penguin

HBO imzalı dizi, Gotham'da suç patronlarının güç savaşını konu alıyor. Dizide Colin Farrell başrolde.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 9

2. The Boys

The Boys, süper güçlere sahip kişilerin Vought International isimli bir şirkete ait olduğu ve markalaştırıldığı bir evrende geçmektedir.

IMDb 2024 Yılının En Popüler Dizilerini Duyurdu! İzleyiciyi İkiye Bölen Dizi Zirvede... - Resim : 10

1. True Detective: Night Country

HBO imzalı dizinin yeni sezonunda Liz Danvers (Jodie Foster) ve eski ortağı Evangeline Navarro (Kali Reis), kaybolan sekiz erkeğin nasıl ve neden kaybolduğunu araştırıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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