Netflix’te Deprem! Sevilen O Dizi ve Filmler Resmen Kaldırıldı

Netflix, bazı yapımlarını kaldıracağını açıkladı. Sevilen yapımların yayından kaldırılacak olması, aboneler arasında hayal kırıklığına yol açarken, içeriklerin neden kaldırıldığına dair sorular gündeme geldi.

Platformdan kaldırılacak eserler arasında pek çok tanınmış film ve dizi yer alıyor. Özellikle "Public Enemies", "Erin Brockovich", "Green Lantern", "Whiplash" ve "In Bruges" gibi popüler yapımların platformdan silinecek olması dikkat çekti.

Ayrıca, Netflix’in sevilen orijinal dizilerinden biri olan "Meteor Garden" da bu listede yer alıyor. Platformun, yaklaşan Noel dönemi için içerik havuzunu düzenlediği ve bu değişikliklerin tatil dönemine yönelik hazırlıkların bir parçası olduğu belirtiliyor.