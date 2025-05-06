Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor

BİRÇOK EKONOMİK GÖSTERGE AYNI ANDA BOZULUYOR

Mahfi Eğilmez, enflasyon, büyüme, istihdam, bütçe dengesi ve cari açık gibi pek çok ekonomik göstergenin aynı anda bozulduğunu belirterek, bu durumu “çoklu ekonomik sorun” olarak tanımladı. Mahfi Eğilmez, çözümün karmaşık olduğunu ve ekonomi politikalarının etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Mahfi Eğilmez’e göre, bir alanda atılan adımlar başka alanlarda istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.