Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinde yaşanan mevcut tabloyu değerlendirerek, yaşanan sorunları tıp literatüründe kullanılan “çoklu organ yetmezliği” kavramıyla karşılaştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, hem enflasyonu düşürmenin hem de büyümeyi toparlamanın aynı anda hedeflenmesinin zorluklarına dikkat çekti. Mahfi Eğilmez, “Birini iyileştirirken diğerini daha kötü hale getirebilirsiniz” ifadeleriyle sürecin karmaşıklığına vurgu yaptı.
BİRÇOK EKONOMİK GÖSTERGE AYNI ANDA BOZULUYOR
Mahfi Eğilmez, enflasyon, büyüme, istihdam, bütçe dengesi ve cari açık gibi pek çok ekonomik göstergenin aynı anda bozulduğunu belirterek, bu durumu “çoklu ekonomik sorun” olarak tanımladı. Mahfi Eğilmez, çözümün karmaşık olduğunu ve ekonomi politikalarının etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Mahfi Eğilmez’e göre, bir alanda atılan adımlar başka alanlarda istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.
FAİZ ARTIŞI BÜYÜMEYİ ZAYIFLATIYOR
Mahfi Eğilmez, para ve maliye politikalarının etkilerini değerlendirirken, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırmanın büyümeyi yavaşlattığını ve bu durumun Türkiye ekonomisinde açıkça görüldüğünü dile getirdi. Mahfi Eğilmez, yanlış dozda uygulanan önlemlerin ekonomik toparlanmayı daha da zorlaştırabileceğini kaydetti.
RİSKLER ARTIRILMADAN DENGE ARAYIŞI GEREKİYOR
Mahfi Eğilmez, yapılması gerekenin hem enflasyonla mücadele etmek hem de büyümeyi toparlamak amacıyla faiz artırılırken siyasal ve sosyal risklerin yükseltilmemesi olduğunu belirtti.
Mahfi Eğilmez, bu durumu “çoklu organ yetmezliği olan bir hastanın sigarayı ve içkiyi bırakmak zorunda kalmasına” benzetti. Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin aynı anda birçok sorunu çözmeye çalışırken gerçeklikten uzaklaştığını vurgulayarak, “Ne yazık ki böyle bir dünya yok” uyarısında bulundu.