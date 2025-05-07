Tarihler Çakıştı: AK Partili Vekiller Bu Yıl Hacca Gidemeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un 2 yıllık görev süresi önümüzdeki Haziran ayının başında doluyor. 28. dönemin ikinci yasama dönemi için Meclis Başkanlığı seçim süreci de aynı dönemde başlıyor. 28 Mayıs'tan itibaren başlayacak sürecin 3 Haziran 2025’de seçimle sonuçlanması planlanıyor.

HAC TARİHİ İLE ÇAKIŞTI

Meclis’in işleyişi gereği ertelenmesi mümkün olmayan bu tarih ise Hacca gitmeyi planlayan AK Partili milletvekillerini etkiledi. Hac için Suudi Arabistan’a son gidiş uçağının 2 Haziran’da, dönüşün ise Kurban Bayramı’nın hemen ardından 11 Haziran’da olduğu öğrenildi.

YÖNETİM MESAJLA UYARDI

AK Parti TBMM Grubu, milletvekillerinin bulunduğu mesaj grubundan bir yazı paylaşarak durumu netleştirdi. Hacca gitmeyi planlayan milletvekillerine TBMM Başkanlık seçimi olduğunu hatırlatan AK Parti Grup Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi yapılacak oylamaya mutlak katılım gerektiğini vurguladı.

Mesajda ayrıca 6 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi, TBMM Başkanlık seçiminin içtüzük gereğince en erken 3 Haziran 2025 tarihinde yapılabileceği ifade edildi.

NASIL SEÇİLECEK?

Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada en fazla oy alan üye Meclis Başkanı seçilmiş olacak.

Yapılacak seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı da değişecek. Meclis Başkan Vekilleri için de partiler kendi adaylarını belirleyerek Meclis Başkanlığı'na iletecek.