Gaziantep'te Korkunç Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Oğuzeli-Karkamış yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te Korkunç Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Korkunç kaza, kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeritte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Araçlardan birinde bulunan Cuma K. olay yerinde hayatını kaybetti. Cuma K.'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz adam gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gaziantep'te Korkunç Kaza: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada yaralanan iki kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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