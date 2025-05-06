Gümüşhane Kelkit’te Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, 5 Mayıs 2025 akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde, Kelkit-Erzincan kara yolunda gerçekleşti. Enes Ç. (28) yönetimindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) idaresindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen Kübra Y. ve Fatih M.’ye çarptı. Kazada, sürücüler Enes Ç. ve Muhammet Ali K. ile araçlarda bulunan Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D., Hediye Elvan M. ve yayalar Kübra Y. ile Fatih M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 11 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: DHA