Kadıköy'de 10 Katlı Binada Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, faciaya dönüştü. Zühtüpaşa Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın birinci katında akşam saatlerinde çıkan alevler, kısa sürede tüm daireyi sararken, evde yalnız yaşayan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saat 20.00 sıralarında Aktepe Sokak'taki apartmandan yükselen yoğun dumanları gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer katlara sıçramasını önlemek için zamanla yarıştı. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

KURTARILAMADI

Yangın sırasında dairede yalnız olduğu öğrenilen Süha Oğuzertem, ağır yaralı olarak binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri, yangının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA