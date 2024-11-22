Barış Manço’nun Oğlundan Film İtirafı! O da Rol Alacak Mı?

1 Şubat 1999'da yaşamını yitiren Barış Manço'nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Usta sanatçının oğlu Doğukan Manço, Haziran 2025'te sete çıkacak yapım hakkında konuştu.

'Kara Sevda', 'Kol Düğmeleri', 'Aynalı Kemer', 'Yaz Dostum', 'Gülpembe', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa', 'Dağlar Dağlar' ve 'Arkadaşım Eşek' gibi hafızalara kazınan şarkılara imza atan, usta müzisyen Barış Manço’nun hayatı, beyaz perdeye aktarılacak. Filmde Barış Manço’ya ünlü oyuncu Ekin Koç hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda 'Ketche' lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacağı açıklanan filmin 2025’te sete çıkacağı söylenmişti.

“HAYAL KIRIKLIĞI RİSKİ VAR”

Filmde Barış Manço’ya hayat verecek olan Ekin Koç projeye ilişkin “Bu büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım ama beklentiler de yüksek. Beklenti, olumlu olduğu kadar zorluk da yaratıyor, hayal kırıklığı riski var. Ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım” yorumunu yapmıştı.

“OYNARIM AMA BİLDİĞİM İŞ DEĞİL”

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, film hakkında bir değerlendirme yaptı. Senaryoyu okuduğunu belirten Manço “Çok eğlenceli bir senaryo. Üzerimde çok baskı var; 'Babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur” dedi.

Kaynak: NTV