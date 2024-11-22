Oğuzhan Koç, Parasını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı

Oyuncu Demet Özdemir ile 8 aylık evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açan Oğuzhan Koç, bu kez aşk hayatıyla değil yatırımlarıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, parasını nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

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Oğuzhan Koç, Parasını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı

Demet Özdemir ile boşanmasının ardından gönlünü 29 yaşındaki oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptıran Oğuzhan Koç, kız arkadaşıyla birlikte görüntü vermekten çekinmezken son olarak parasını nasıl değerlendirdiğiyle gündeme geldi.

"YAŞIMIZ GEREĞİ GÜZEL DEĞERLENDİRMEYE GAYRET EDİYORUM”

Birçok mekânda konser veren Koç, "Ben artık yaşımız gereği gelirlerimizi güzel değerlendirmeye gayret ediyorum. Bir yatırım fırsatı varsa bunları kovalamayı, araştırmayı, öğrenmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Koç, Parasını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı - Resim : 1

“TERCİHİMİ EV, OFİS ALMAKTAN YANA KULLANIYORUM”

Sık sık Kıbrıs'ta da sahne alan şarkıcı, Kıbrıs’ta ev aldığını açıklayan Koç, "Çok bilmediğimiz şeyler yapmıyorum. İmkânım olduğu kadar gayrimenkul almaya gayret ediyorum. Biraz araba almayı seviyorum. Onun dışında herkes nasıl değerlendirirse ben de öyle yapıyorum. Bence en mantıklısı gayrimenkule yatırım... Ev almak, ofis almak vs. Ben oralardan yana kullanıyorum tercihimi" sözleriyle parasını nasıl değerlendirdiğini paylaştı.

Oğuzhan Koç, Parasını Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı - Resim : 2

ÖZEL KOLEKSİYON TABLO SATIN ALDI

Diğer yandan koleksiyon yapmayı seven şarkıcı sanata da yatırım yapmaktan kaçınmıyor. Koç, dünyaca ünlü usta ressam Yalçın Gökçebağ'ın özel koleksiyonunda bulunan bir tabloyu geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 bin lira vererek satın almıştı.

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