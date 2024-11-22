Şenay Gürler'den 'Gülse Birsel' Çıkışı! 'Öyle Bir Kadın Değil'

Türk televizyon tarihinin en efsanevi dizilerinden Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Kubilay" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de 51 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel'in, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı "veda mesajı" büyük tepki çekti.

'HERKESE KENDİ KENDİNE KÜSERDİ'

Gülse Birsel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

'GÜLSE ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK'

Avrupa Yakası'nda "Fatoş" karakterini canlandıran Şenay Gürler, Gülse Birsel'e yapılan eleştirilen sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek" demişti.

'BEN ŞAHİT OLMADIM'

Gürler'e, Gülse Birsel'in veda mesajı tekrar soruldu.

Snob Magazin'in haberine göre; Gürler, "Bizim beraber çalıştığımız dönemde ben kimsenin arasında yaşanan bir duruma şahit olmadım. Şahit olsaydım bunu açıkça söyleyebilecek biriyim. Benim tanık olmadığım ortamlarda neler yaşanmıştır ben onları bilemem ama benim olduğum her an için böyle bir şey olmadığına eminim" dedi.

Oyuncu sözlerine "Gülse Birsel'in piyasada Vural'ın iş yapmasını engellediği gibi bir şey söylenmişti. Ben böyle bir şeye inanmıyorum çünkü böyle bir şey yapacak bir kadın olmadığını düşünüyorum Gülse'nin. Benim tanıdığım Gülse, böyle bir kadın değil" diye devam etti.