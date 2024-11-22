Hayranlarına Kötü Haber! Yalı Çapkını İçin Final Yolu Göründü
Ekranların fenomen dizisi Yalı Çapkını’nın üçüncü sezonunda reytinglerinde sert bir düşüş yaşandı. Bu sezon ekibe katılan Pelin Akil, yapımdan memnun olmayarak erkenden ayrılık kararı alırken, dizinin reytingleri yükselmezse yılbaşı sonrası final yapacak.
Star Tv'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna bu sezon "Diyar" karakteriyle dahil olan oyuncu Pelin Akil, planlanandan erken bir şekilde ekibe veda ediyor. Başta Ferit’in (Mert Ramazan Demir) çok değer verdiği bir karakter olarak kodlanan Diyar’ın kötü biri haline gelmesi nedeniyle Akil’in diziden ayrılmak istediği ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yeni oyunu da başlayacak olan ve yoğun bir prova süreci olan oyuncunun birkaç bölüm sonra planlanan vedası erkene alındı. Pelin Akil, dün son kez sete çıktı.
REYTİNGLER ARTMAZSA FİNAL OLACAK
Diğer yandan Yalı Çapkını'nın reytingleri artmazsa yılbaşı sonrası bitmesi düşünülüyor ancak şimdilik netleşmiş bir final kararı verilmedi.
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