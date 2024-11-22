Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu: Uğur Dündar Erken Sevinmiş, Ablam AİHM'e Kadar Gidecek

Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara Gülatan tarafından açılan babalık davasında karar çıktı. Mahkeme, Dündar'ın Dilara Gülatan'ın biyolojik babası olmadığı sonucuna vararak davayı reddetti.

Babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi devam eden Duygu Nebioğlu, söz konusu dava ile ilgili “Ablam gerekirse AİHM'e kadar gidecek. Uğur Bey, kesin olarak babalık davası reddedildi diye erken sevince kapılmış ama şunu bilsin ki biz sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Duygu Nebioğlu, ablası Dilara Gülatan ile Uğur Dündar'ın babalık davasına dair şunları söyledi:

"Mahkeme ablamın aleyhine karar verdi ama Adli Tıp Raporu'na dair ciddi şüphelerimiz var. Biz testin tekrarını istememize rağmen mahkeme talebimizi reddetti. Mahkemenin ret kararına itiraz edeceğiz. Ablam gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek. Dündar'ın 'gereksiz dava' diye nitelendirmesi bile üzücü.

Bu kadar yaşanan olaya rağmen bizi hor görüyor. Zaten ekranlara çıkıp hiç tanımadığını söylediği annem için bile çok kötü sözler sarf etmişti. Annem de çıkıp konuşmuyor. Annem ya korktuğu için ya da korkutulduğu için ortaya çıkmıyor.

Uğur Bey, kesin olarak babalık davası reddedildi diye erken sevince kapılmış ama şunu bilsin ki biz sonuna kadar gideceğiz. Ablam yaşananlar karşısında çok üzgün. Gerçek neyse elbette ortaya çıkacak. Bizim hukuka güvenimiz tam."