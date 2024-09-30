Metin Akpınar İçin Bir 'Babalık' İddiası Daha! Dikkat Çeken Hamle

Türk sinemasının usta ismi ve tiyatro oyuncusu Metin Akpınar, birkaç yıl önce ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı’nın ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. DNA testi sonucu Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı’nın Akpınar’ın kızları olduğu doğrulanmıştı.

Metin Akpınar hakkındaki "babalık" iddialarının sonu gelmiyor. Şarkıcı Onur Akay, Akpınar'ın evlilik dışı bir oğlu olduğunu öne sürerek açıklamada bulundu. Akay, "Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor. Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek" ifadelerini kullandı.

DAVA AÇTI

Metin Akpınar, Akay'ın açıklamasının ardından mahkemenin yolunu tuttu.

Metin Akpınar’ın avukatları, müvekkillerinin kişilik haklarının, şöhretinin ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle 1 TL’lik sembolik tazminat talebinde bulundu.

'DAVAYI KAZANIRSAM...'

Dava, 10 Ekim 2024 tarihine ertelenirken Akay'dan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akay şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Metin Akpınar, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, bana 1 TL’lik manevi tazminat davası açmış. Tebligat tarafıma henüz yeni ulaştı. Çok değerli avukatım Hilmiye Arslan Tan’a, dava konusu ile ilgili kaynaklarımı aktardım ve dava için gerekli hazırlıklara başladık.

1 TL’lik manevi tazminat davaları, genellikle davacı tarafından itibarını korumak, haksızlığa dikkat çekmek ya da kamuoyuna bir mesaj vermek amacıyla açılır. Yani bu tür davalar bir nevi davacının tatmin davalarıdır. Metin Akpınar’ın tarafıma açtığı bu davayı ben kazanırsam, 26 yıllık yazarlık kariyerimin itibarını korumak için, bu sefer ben Metin Akpınar beyefendiye 1TL’lik karşı manevi tazminat davası açacağım."

Kaynak: Gerçek Gündem