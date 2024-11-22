Masterchef'te Tansiyon Yükseldi! ‘Haddini Bil, Elini İndir’ Deyince Kendini Kaybetti

Ekranların fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye’de Beyza’nın suratına kızgın yağ dökmesi, Kaan’ın parmaklarını kesmesi ile yürekler ağza gelmişti.

Son bölümlerde korku dolu kaza anlarının yaşandığı yarışmaya, bu kez de iki yarışmacı arasındaki kavga damga vurdu. Geçtiğimiz haftalarda Erim ile arası gerilen Onur, bu haftada Semih ile gerildi. İkili arasında tansiyonun yükseldi kavga sosyal medyada gündem oldu. Onur'a seyirciler tepki gösterdi.

Onur, takım oyununu kaybettikten sonra oyunu değerlendirmek için kulise gelen yarışmacılara tek tek sitem etti. Semih “Oyunu kendi ellerimizle verdik” diyen Onur’a “Sana bir şey söyleyeceğim. Mesela yükseliyorsun orada aslında kız başlamış” dedi.

“TEK SEN SİNİRLİ DEĞİLSİN”

Semih’in konuşmasını kesen Onur ise “Çünkü her kafadan ses çıkıyor odaklanamıyorum. Oyundan çıktım sinirliyim” diye yanıt verdi. Semih de “Tek sen sinirli değilsin burada sana yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“ELİNİ İNDİR”

Semih, Onur’a “Bir şey söylemeye çalıştım ağzıma tıkadın lafı. Çocuk yok senin karşında. Tek sen sinirli değilsin. Sen özel ya da sinirli değilsin. Orada sesimi kısıyorum hak ediyorsun şu an. Kaybetmeyi hazmedemiyorsun” diyerek yükseldi. Onur’un “Ben özelim demiyorum. Elini indir. Kaybetmeyi sevmiyorum doğrudur. Semih sus” demesi sonrasında iki yarışmacı arasında ipler iyice gerildi.

Semih “Ne sus tek kendini mi sinirli sanıyorsun Onur? Nereye kadar susacağım ben? Sanıyorsun ki ben mükemmelim. Sinirli adama denk gelmemişsin. Boş yapma Onur” diyerek bağırdı. Onur da “Bana boş yapma falan deme. Haddini bil” cevabını verdi. Tansiyonun yükselmesinin ardından yarışmacılar iki ismi birbirinden uzaklaştırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem