İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak
İstanbul'daki içki ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak'a kadar kurma zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeyle kameralar 7/24 kesintisiz kayıt yaparak görüntülerin en az 30 gün süreyle saklanmasını sağlayacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ise ceza yağacak.
Kaynak: Türkiye gazetesi
İçki ve sigara satışı yapan ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişletiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’daki içki ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak’a kadar kurmaları gerektiği bildirildi.
Kamera sisteminin, satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek. Ayrıca, kurulan sistemin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve buna göre yapılandırılması zorunlu olacak.
Kurulacak güvenlik kameralarının, yeterli çözünürlüğe sahip olması, karanlık ortamlarda net görüntü kaydı yapabilmesi, gece görüşlü olması ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmesi gerekecek. Görüntüler, en az 30 gün süreyle arşivlenebilecek şekilde depolanacak ve gerektiğinde tarih ve saat bilgisi eklenerek kolayca erişilebilecek.
Kamera sistemi kurmayan işyerlerine, Kabahatler Kanunu’nun "emre aykırı davranış" maddesi uyarınca ceza uygulanacak.