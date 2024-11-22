İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak

İstanbul'daki içki ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak'a kadar kurma zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeyle kameralar 7/24 kesintisiz kayıt yaparak görüntülerin en az 30 gün süreyle saklanmasını sağlayacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ise ceza yağacak.

Kaynak: Türkiye gazetesi

Sigara içki
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İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak - Resim: 1

İçki ve sigara satışı yapan ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişletiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’daki içki ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak’a kadar kurmaları gerektiği bildirildi.

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İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak - Resim: 2

Kamera sisteminin, satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek. Ayrıca, kurulan sistemin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve buna göre yapılandırılması zorunlu olacak.

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İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak - Resim: 3

Kurulacak güvenlik kameralarının, yeterli çözünürlüğe sahip olması, karanlık ortamlarda net görüntü kaydı yapabilmesi, gece görüşlü olması ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmesi gerekecek. Görüntüler, en az 30 gün süreyle arşivlenebilecek şekilde depolanacak ve gerektiğinde tarih ve saat bilgisi eklenerek kolayca erişilebilecek.

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İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak - Resim: 4

Kamera sistemi kurmayan işyerlerine, Kabahatler Kanunu’nun "emre aykırı davranış" maddesi uyarınca ceza uygulanacak.

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