İçki ve Sigara Satışında Yeni Dönem! 1 Ocak'tan İtibaren Zorunlu Olacak

Kamera sisteminin, satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek. Ayrıca, kurulan sistemin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve buna göre yapılandırılması zorunlu olacak.