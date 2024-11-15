Yalı Çapkını'nda Ortalık Karışacak: Diziye Yeni Karakter Geliyor
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonunda beklenmedik bir karar aldı. Diziye yeni bir karakter daha katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerle adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını, bu sezon reytinglerde istediği başarıyı yakalayamasa da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde dizinin başarılı oyuncularından Ahmet Saraçoğlu, Derya Alabora ve genç yetenek Türkü Su Demirel'in diziden ayrılacağı gündeme gelmişti. Dizi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Diziye yeni bir karakter daha katıldı.
Dizinin sevilen oyuncularından Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora'nın canlandırdığı karakterlerin hikayesi, izleyicilere etkileyici sahneler yaşatsa da senaryonun genel akışı doğrultusunda sona erdi.
Dizide Serpil karakterine hayat veren genç oyuncu Türkü Su Demirel de Yalı Çapkını macerasına veda ediyor.
DİYAR KARAKTERİ DEVAM EDİYOR
Dizinin bu sezon sürpriz isimlerinden biri olan Pelin Akil, karakteriyle büyük beğeni topladı. Akil'in dizide kalmaya devam edeceği müjdeli haberi, hayranlarını sevindirdi.
Öte yandan, dizide yeni bir karakterin daha yer alacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Betül'ün eski sevgilisi Tayfun karakterinin diziye katılacağı iddia edildi.