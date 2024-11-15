Yalı Çapkını'nda Ortalık Karışacak: Diziye Yeni Karakter Geliyor

Geçtiğimiz günlerde dizinin başarılı oyuncularından Ahmet Saraçoğlu, Derya Alabora ve genç yetenek Türkü Su Demirel'in diziden ayrılacağı gündeme gelmişti. Dizi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Diziye yeni bir karakter daha katıldı.