Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz'

Avrupa Yakası'ndaki "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz hafta evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesinde yokluğu dikkat çeken Gülse Birsel ise neden küs olduklarını anlattığı uzun bir yazı kaleme aldı. Birsel'in metninde Çelik'e yönelik ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekince Birsel paylaşımını sildi.

'İŞLERİNİ ENGELLEMİŞİM'

Olayla ilgili konuşan ünlü yazar, “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer” ifadelerini kullandı.