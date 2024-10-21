Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz'

Gülse Birsel, geçtiğimiz günlerde vefat eden Avrupa Yakası'ndan rol arkadaşı Vural Çelik’le neden küs olduklarını anlattığı bir açıklama yaptı. Paylaşımına tepki yağan Birsel, açıklamasını silip "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi.

Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz'

Avrupa Yakası'ndaki "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz hafta evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesinde yokluğu dikkat çeken Gülse Birsel ise neden küs olduklarını anlattığı uzun bir yazı kaleme aldı. Birsel'in metninde Çelik'e yönelik ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekince Birsel paylaşımını sildi.

Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz' - Resim : 1

'İŞLERİNİ ENGELLEMİŞİM'

Olayla ilgili konuşan ünlü yazar, “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer” ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel'den 'Vural Çelik' Tepkisi! 'Benim Yüzümden Ölmüş Gibi Davranıyorsunuz' - Resim : 2

Gülse Birsel'den Tepki Çeken Vural Çelik Paylaşımı: Eleştiri Yağmuruna Tutulunca Sildi!Gülse Birsel'den Tepki Çeken Vural Çelik Paylaşımı: Eleştiri Yağmuruna Tutulunca Sildi!Güncel
Avrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e VefasızlıkAvrupa Yakası'ndan Vural Çelik'e VefasızlıkMagazin
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