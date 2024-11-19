Yalan Dünya'nın Çağatay'ı Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e Vural Çelik Desteği

2000’li yılların unutulmaz dizisi Avrupa Yakası’nda “Kubilay” karakteriyle, ardından Gülenay rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Vural Çelik (51), 17 Ekim’de hayata veda etti. Başarılı oyuncunun ölümü sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

GÜLSE BİRSEL’İN VEDA MESAJI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Bir döneme damga vuran dizilerde birlikte çalışan Gülse Birsel, Çelik’in cenazesine katılmamasının ardından sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayımladı. Ancak mesajın içeriği, eleştiri oklarının hedefi oldu. Birsel’in paylaşımında Çelik’le geçmişte yaşadığı anlaşmazlıklara değinmesi, bazı kesimler tarafından eleştirildi.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Çelik’in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp ‘onsuz olmaz’ dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok."

HAKAN MERİÇLİLER’DEN GÜLSE BİRSEL’E DESTEK

Bir dönem Gülse Birsel’in kaleme aldığı Yalan Dünya dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran Hakan Meriçliler, Birsel’e yöneltilen eleştirileri haksız buldu.

Snob Magazin’e konuşan Meriçliler, şunları söyledi:

"Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp, ‘Lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir. Herkese hakkını veren çok hakkaniyetli bir insandır."

Kaynak: Snob Magazin