Veda Yazısı Tepki Çekmişti; Caner Özyurtlu'nun Gülse Birsel Yorumu Gündem Oldu!

Avrupa Yakası'ndaki 'Kubilay Peynircioğlu' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz hafta evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesinde yokluğu dikkat çeken Gülse Birsel'den açıklama geldi. Çelik'e yönelik ifadeleri büyük tepki çeken Birsel paylaşımını sildi. Olayın ardından konuşan ünlü yazar, “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu…" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu ve senarist Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'nın programında Birsel'e yönelik kullandığı ifadeler gündem oldu. Fatih Altaylı'nın 'Hem yazıp hem yönetmek kolay bir şey mi? Bunu yapan bir sen bir de Gülse Birsel var herhalde' sorusuna Özyurtlu şöyle yanıt verdi:

"Teşekkürler, çok da sevdiğim bir yazar. Kendimi bitirmeyeceğim. Gülse Birsel'in son kitabının ismine katılıyorum kısacası öyle söyleyeyim."