Ebru Gündeş Hayranlarına Kötü Haber! Herkes Dönüşünü Bekliyordu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8’in yılbaşı klasiği haline gelen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Ebru Gündeş hayranlarına kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yine birbirinden ünlü isimler yarışacak. Beyaz’ın sunacağı yarışmanın jüri koltuğunda bu kez Ebru Gündeş’in yer almayacağı ortaya çıktı. Gündeş’in sezon başında bu yıl zamanını ailesine ve kızına ayıracağı için Dubai’de kalacağını açıkladığı öğrenildi. Her sezon klasikleşen Günay Restaurant sahnesi ile her yaz verdiği Antalya’daki otel konserlerini de bu sene yapmayacağı öğrenilen Gündeş, bu yazı da kızının eğitimi için Londra’da geçirecek.