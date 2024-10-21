Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu'ya Soruşturma!

Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, yaptığı hareketle bir kez daha gündeme oturdu.

TAHLİYE PARTİSİ VERDİLER

Dün akşam ise Dilan ve Engin Polat, tahliye edilmelerini bir partiyle kutladı. Polat bu anları anbean paylaştı.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜLER

Dilan Polat'ın partisine ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar damga vurdu. Görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayılan görüntüler hakkında harekete geçti. Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçe gösteren savcılık, 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA