Dilan Polat Tahliye Partisi Verdi: Ablası Sıla Doğu İle Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Dilan Polat, son olarak ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte bir tahliye partisi verdi. Dilan Polat'ın verdiği bu parti sosyal medyada çok konuşuldu. Partinin bu kadar gündem olmasının nedeni ise Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile görüntüleri oldu.
'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilan Polat, cezaevine girmeden önce yaptığı gibi sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paylaşımlarındaki skandallar da art arda geliyor. En son yaptığı paylaşımlarda evindeki çalışanları azarladığı anları paylaşmıştı.
Dün akşam ise Dilan ve Engin Polat, tahliye edilmelerini bir partiyle kutladı. Polat bu anları anbean paylaştı.
Dilan Polat'ın partisine ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar damga vurdu. Görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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