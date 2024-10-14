Dilan Polat O Yorumlara Ateş Püskürdü: 'Gerçekten Kalbiniz Kararmış!'

Kara para aklama skandalında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, gündem olacak açıklamalar yapmaya devam ediyor. Eşi Engin Polat'ın uyarılarına rağmen attığı her adımı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmaya devam eden Dilan Polat, bu kez alışverişe gittiği için kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında eleştirilere yanıt veren Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarının elinden gelse sokağa atacak, 'çöp konteynerinin içinde yaşayın' diyecekler. Bazısının elinden gelse öyle yapacak, evinde oturmasın sokağa atalım diyecek. Bak elim ayağım hala titriyor, biraz anlayış ya, çok rica ediyorum. Gerçekten kalbiniz kararmış.

'MAĞAZALAR AĞZINA KADAR KUYRUK'

Dün gittik parfüm alacak kendine, 'Anne bu ne kadar, alsam mı' modunda çocuk. Ne istiyorsunuz anlamıyorum ki... Çocuk okula gidiyor, hiç mi bir şey giymeyecek? İki tane çocuk var bu evde. Giriyorsun mağazaya ağzına kadar kuyruk, gidin o zaman o insanlara söyleyin."

Kaynak: Gerçek Gündem