Yenidoğan Vurgununda Yeni Gelişme: Savcıyı Tehdit Eden 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul ve Tekirdağ'da hasta olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiası Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Y.E. tehdit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'nin makamında tehdit edilmesiyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA