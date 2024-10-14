Öğrenci toplulukları Kadına Şiddet için Sessiz Çağrı Yaptı

Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı” konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Sessiz Çağrı adlı etkinlikte bir araya geldi.

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Öğrenci toplulukları Kadına Şiddet için Sessiz Çağrı Yaptı

Düzce Üniversitesi’nde faaliyet gösteren ve sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal bilinç noktasında önemli etkinlikler gerçekleştiren öğrenci toplulukları, bu kez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına ‘hayır’ dedi. Konuya dikkat çekmek amacıyla sessiz çağrılarını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi topluluk öğrencileri, kadına yönelik şiddete karşı birlik beraberlik mesajı verdi. Öğrenciler, etkinlik standında; seslerini duyurmak, hep birlikte şiddete dur demek ve kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten düşüncelerini de tarihe not düştü.
14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etkinlikte kullanılan dövizler sergilenerek toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlanacak.

Kaynak: İHA

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