Bağcılar Kitap Fuarı Başladı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 26 Ekim'e kadar sürecek olan 3’üncü Bağcılar Kitap Fuarı (BKF), Bağcılar Meydanı’nda kapılarını açtı. Sohbetten eğlenceye kadar farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapılacak fuarda, kitapseverler de sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, 26 Ekim tarihine kadar 3’üncü Bağcılar Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın açılışı dün gerçekleşti. Çarşı Caddesi'ndeki yürüyüşün ardından gerçekleştirilen törene; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Milletvekili Rabia İlhan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Süreyya Hüten, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından davetliler Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde fuar alanını gezdi.

Fuar alanında 50 yayınevi kitaplarını sergileyecek. Stantlarda polisiyeden tarihe kadar çeşitli eserler yer alacak. 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak. Ziyaretçiler Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çektirebilecek ve yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe sunulacak.

‘AMACIMIZ KİTABIN SOSYAL YAŞAMDAKİ KATKISINI YAYGINLAŞTIRMAK’

Bu seneki fuar hedefinin 7 yüz 50 bin ziyaretçi sayısının üzerine çıkmak olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Coşkulu bir açılış oldu. Aslında bizim göreve gelmiş olduğumuz ilk sene başlattığımız bir gelenek. Bu sene üçüncüsünü oluşturmuş olduk. Önemli bir kitap fuarı gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyeleri düzeyinde bu anlamda prestijli boyuta da ulaştırma noktasına geldik. 27 tarihçi yazarımız bizlerle beraber olacak. Vatandaşlarımızla hem söyleşiler yapacaklar hem kitap imzalayacağız. 50 yayınevi burada. Bir taraftan fuarlar kitapla vatandaşlarımızı buluşturmak, kitap sevgisini ve yerelleşmesini sağlamak iken diğer taraftan da birçok etkinlikle kitabın sosyal hayatımız içerisindeki yerini daha da genişletmeye gayret ediyoruz. Bir festival havası burada gerçekleşiyor. Sekiz konserimiz olacak. Belediyemizin kursiyerlerinin oluşturmuş olduğu stantlar var. Vatandaşlarımıza birçok ikramlarımız olacak. Dokuz gün boyunca Bağcılar'ın ve bölgenin kalbi burada atacak. Tüm vatandaşlarımız akın akın bizlerle birlikte olacak. İlk sene 3 yüz 50 bin ziyaretçimiz varken geçtiğimiz sene 5 yüz 50 bine yükseldi. İnşallah bu sene hedefimiz Bağcılar ve çeperindeki ilçelerle birlikte 7 yüz 50 bin rakamının üzerine çıkmak. Bağ kartlı olan vatandaşlarımız için tüm stantlarımızdaki yayınevleriyle anlaştık. Yüzde 25 ekstra indirim yapacaklar. Buraya ziyarete gelen vatandaşımızın kartlarına günlük 5 puan yükleyeceğiz. Bu şekilde hem kitaptan hem festivalden hem de Bağ kafemizin güzel ürünlerinden istifade etmelerine vesile olmak istiyoruz. Amacımız kitabın ruh dünyasında ve sosyal yaşamdaki katkısını daha fazla yaygınlaştırmak, Bağcılarımızın tüm fertlerinin daha fazla sürecin içerisinde yer almasını sağlamak. Bu dönem için bizim mottomuz ‘Bağcılar'da standartları yükseltme zamanı’. Geleceğe daha özgüvenli, bilgi birikimli ve donanımı yüksek bir nesil olarak yetişmelerine fırsat tanımak istiyoruz” dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Etkinlik boyunca AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Türker Akıncı, Turan Kışlakçı, Savaş Barkçin, Zeynep Betül Akyıldız, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak, Güven İslamoğlu, Cansu Canan Özgen, Saliha Erdim, Beydan Budak, Yasin Pişgin, Orhan Toker, Fatih Duman, Anıl Basılı, Ayşegül Dede, Sadık Yalsızuçanlar, Turgay Güler ve Sertaç Abi gibi birçok ünlü isim katılacak.

YILMAZ: ARADIĞIM KİTAPLARI BURADA FAZLASIYLA BULDUM

Belediyeye teşekkürlerini dile getiren Esma Yaren Yılmaz, “Kitap okumayı seven bir insanım. Annem daha fazla kitap almama izin verirse bütün kitapları alabilirim. Belediye başkanına çok teşekkür ederim. Aradığım kitapları burada fazlasıyla buldum. Kitap fuarına gelin. Çok güzel kitaplar var. Herkese öneririm” diye konuştu.

AKAN: HERKES GELİP GÖRSÜN

Havva Akan, “Çocuklar için çok faydalı. Bizler de faydalanabiliyoruz. Her sene düzenleniyor. Bu yıl da olmasını bekliyorduk. İyi bir etkinlik. Belediyemizden memnunuz, genelde böyle kültürel sanatsal faaliyetler yapıyorlar. Bu konularda birçok belediyeden daha duyarlı. Buraya kızımla geldim. 3 çocuğum var, onlarla da geldik. Ben böyle etkinlikleri kaçırmamaya çalışırım. Herkes gelip görsün, kitap alsın ve okusunlar. En faydalı şey kitap okumak, hayatımıza etkileri birçok anlamda büyük. Kitap okuyup anlayarak yaşamak daha güzel” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA